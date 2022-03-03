Украина решила ввести эмбарго против России

Украина осведомила членов Всемирной торговой организации (ВТО) о решении ввести экономическое эмбарго против России и не применять соглашения ВТО в отношениях с Москвой. Об этом написала в Twitter миссия Украины при международных организациях в Женеве.
«Украина проинформировала членов ВТО о решении ввести полное экономическое эмбарго и больше не применять соглашения ВТО в отношениях с РФ», - говорится в сообщении.
Миссия обратилась к другим членам ВТО с призывом принять аналогичные ограничительные меры в отношении России.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля сообщил о начале военной операции по демилитаризации Украины. За этим решением последовал ответ со стороны западных стран – они начали вводить санкции.