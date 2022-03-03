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1 час назад

France Info: Макрон объявит о выдвижении в президенты Франции 4 марта

Газета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон 4 марта должен объявить о своей кандидатуре на президентских выборах, сообщает радиостанция France Info.

Макрон объявит о выдвижении в президенты Франции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Региональная пресса должна будет получить письмо Макрона, которое опубликуют. Таким образом он официально сообщит французам о своих намерениях. После этого, действующий президент официально оформит свою кандидатуру в Конституционном совете.

Ранее кандидат в президенты Франции, представительница правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о приостановке своей активной предвыборной кампании. Политик объяснила, что ей не хватает «чуть больше сорока подписей» французских депутатов для выдвижения в президенты.

Президентские выборы во Франции состоятся в апреле и пройдут в два тура — 10 и 24 числа. Кандидаты должны до пятницы пройти процедуры регистрации.

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