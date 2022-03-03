"На переговоры с РФ. Уже в вертолетах. Через пару часов начнем", - написал в Twitter в четверг член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. При этом он разместил свою фотографию в кабине вертолета.