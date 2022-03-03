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26 минут назад

Украинская делегация вылетела на вертолетах на переговоры с РФ

ТАСС

Украинская делегация вылетела на вертолетах на переговоры с Россией в Белоруссию. Их начала представители Киева ожидают в ближайшие часы.

"На переговоры с РФ. Уже в вертолетах. Через пару часов начнем", - написал в Twitter в четверг член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. При этом он разместил свою фотографию в кабине вертолета.

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Другой член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook сообщил, что "программой минимум" на переговорах станет тема гуманитарных коридоров. "Далее по обстоятельствам", - добавил он.

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