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1 час назад

Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией

Алиса Селезнёва

Делегация Украины вылетела на вертолетах на переговоры с Россией. Об этом со ссылкой на советника главы офиса украинского лидера пишет ТАСС.

Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Сегодня, 3 марта, ожидается второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Представители России прибыли в Белоруссию накануне и ждут прибытия украинцев. Ожидалось, что встреча начнется в 15.00 мск.

Член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ожидает начала переговоров через несколько часов.

«На переговоры с РФ. Через пару часов начнем», - написал он в соцсетях, сфотографифровавшись в кабине вертолета.

Другой член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия назвал «программой минимум» на переговорах с Россией вопрос гуманитарных коридоров.

«Далее по обстоятельствам», - заметил он.

Ранее президент Украины заявил, что собирается добиваться наложения на Россию репараций и контрибуции из-за специальной военной операции и пообещал выплатить по 6 тыс. гривен (около 21,6 тыс. руб. — прим. ред.) тем, кто потерял работу из-за военных действий.

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