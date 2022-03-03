Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией

Делегация Украины вылетела на вертолетах на переговоры с Россией. Об этом со ссылкой на советника главы офиса украинского лидера пишет ТАСС.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Сегодня, 3 марта, ожидается второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Представители России прибыли в Белоруссию накануне и ждут прибытия украинцев. Ожидалось, что встреча начнется в 15.00 мск.
Член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ожидает начала переговоров через несколько часов.
«На переговоры с РФ. Через пару часов начнем», - написал он в соцсетях, сфотографифровавшись в кабине вертолета.
Другой член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия назвал «программой минимум» на переговорах с Россией вопрос гуманитарных коридоров.
«Далее по обстоятельствам», - заметил он.
Ранее президент Украины заявил, что собирается добиваться наложения на Россию репараций и контрибуции из-за специальной военной операции и пообещал выплатить по 6 тыс. гривен (около 21,6 тыс. руб. — прим. ред.) тем, кто потерял работу из-за военных действий.