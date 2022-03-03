Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией

Делегация Украины вылетела на вертолетах на переговоры с Россией. Об этом со ссылкой на советника главы офиса украинского лидера пишет ТАСС.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Сегодня, 3 марта, ожидается второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Представители России прибыли в Белоруссию накануне и ждут прибытия украинцев. Ожидалось, что встреча начнется в 15.00 мск.

Член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ожидает начала переговоров через несколько часов.

«На переговоры с РФ. Через пару часов начнем», - написал он в соцсетях, сфотографифровавшись в кабине вертолета.

Другой член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия назвал «программой минимум» на переговорах с Россией вопрос гуманитарных коридоров.

«Далее по обстоятельствам», - заметил он.