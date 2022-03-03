Макрон поговорил по телефону с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а после этого — с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Как уточняется, телефонный разговор лидера Франции с Путиным длился 1,5 часа, пишет РИА Новости.

Ранее Макрон заявлял, что Франция не ведет войну с Россией. В своем телеобращении к нации он подчеркнул, что страну многое связывает с народом России, который он назвал «великим европейским народом».