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12 часов назад

В Турции предложили организовать встречу глав МИД РФ и Украины

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции после экстренного заседания министров иностранных дел стран НАТО, что страна желает организовать встречу глав МИД России и Украины на полях дипломатического форума, сообщает ТАСС.

В Турции предложили организовать встречу глав МИД РФ и Украины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Турция — одна из немногих стран, способных наладить диалог с обеими сторонами. Еще до начала войны мы планировали собрать обоих министров иностранных дел на дипломатическом форуме в Анталье, но это было до войны. Мы хотим свести украинскую и российскую стороны на министерском уровне. Лавров вчера подтвердил свое участие (в форуме), но я не знаю, может ли в этих условиях приехать глава МИД Украины», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявлял, что страна готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной.

До этого власти Турции не пропустили три российских корабля через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом говорил Мевлют Чавушоглу.

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