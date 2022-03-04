В Турции предложили организовать встречу глав МИД РФ и Украины

«Турция — одна из немногих стран, способных наладить диалог с обеими сторонами. Еще до начала войны мы планировали собрать обоих министров иностранных дел на дипломатическом форуме в Анталье, но это было до войны. Мы хотим свести украинскую и российскую стороны на министерском уровне. Лавров вчера подтвердил свое участие (в форуме), но я не знаю, может ли в этих условиях приехать глава МИД Украины», — сказал дипломат.