В Турции предложили организовать встречу глав МИД РФ и Украины

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции после экстренного заседания министров иностранных дел стран НАТО, что страна желает организовать встречу глав МИД России и Украины на полях дипломатического форума, сообщает ТАСС.
«Турция — одна из немногих стран, способных наладить диалог с обеими сторонами. Еще до начала войны мы планировали собрать обоих министров иностранных дел на дипломатическом форуме в Анталье, но это было до войны. Мы хотим свести украинскую и российскую стороны на министерском уровне. Лавров вчера подтвердил свое участие (в форуме), но я не знаю, может ли в этих условиях приехать глава МИД Украины», — сказал дипломат.
Ранее пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявлял, что страна готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной.
До этого власти Турции не пропустили три российских корабля через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом говорил Мевлют Чавушоглу.