Зеленский посоветовал россиянам выучить два слова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается добиваться наложения на Россию репараций и контрибуции из-за специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город, и говорим России — учите слова "репарации" и "контрибуции", вы компенсируете все, что сделали против нашей страны, против каждого украинца в полном объеме, а тех, кто погиб — мы не забудем», — заявил украинский лидер.

Он также добавил, что потерявшие работу во время спецоперации РФ украинцы получат по 6 тыс. гривен (около 21,6 тыс. руб. — прим. ред.) от государства. Кроме того, Зеленский пообещал выплачивать пенсии украинцам в полном объеме.