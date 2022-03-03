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43 минуты назад

Зеленский посоветовал россиянам выучить два слова

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается добиваться наложения на Россию репараций и контрибуции из-за специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город, и говорим России — учите слова "репарации" и "контрибуции", вы компенсируете все, что сделали против нашей страны, против каждого украинца в полном объеме, а тех, кто погиб — мы не забудем», — заявил украинский лидер.

Он также добавил, что потерявшие работу во время спецоперации РФ украинцы получат по 6 тыс. гривен (около 21,6 тыс. руб. — прим. ред.) от государства. Кроме того, Зеленский пообещал выплачивать пенсии украинцам в полном объеме.

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Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Сегодня, 3 марта, ожидается новый раунд переговоров между делегациями России и Украины. Известно, что российская делегация уже прибыла на место и ждет прибытия украинцев. Предварительное время начала встречи — 15:00 мск.

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