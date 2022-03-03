Во Франции заявили об аресте яхты «российского олигарха»

Французской таможенной службой была арестована яхта Amore Vero, принадлежащая «российскому олигарху». Об этом заявил глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, пишет РИА Новости.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». США, Евросоюз и ряд других стран отреагировали на это жесткими санкциями в отношении российской финансовой сферы и представителей политических кругов.

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил выявить активы всех россиян, близких к российской власти, на которых могут быть распространены санкции. Речь идет о «полной инвентаризации» финансовых активов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих россиянам. Министерство экономики ФРГ также не исключило конфискации имущества и активов попавших под санкции россиян в Германии.

По словам Брюно Ле Мэр, во Франции арестована яхта, «принадлежащая российскому олигарху».

«Спасибо французским таможенникам, которые обеспечивают соблюдение санкций Евросоюза в отношении приближенных к российским властям», - подчеркнул Ле Мэр.

В свою очередь в коммюнике министерства финансов уточняется, что в портовом городе Ла-Сьота «в рамках выполнения санкций Европейского союза против России была арестована яхта Amore Vero».