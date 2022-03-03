Трасс потребовала отключить от SWIFT все российские банки

«Нам необходимо пойти дальше, гарантировав, что ни у одного российского банка не будет доступа к SWIFT. Необходимо также работать над снижением зависимости от российских углеводородов, включая нефть, газ и уголь. Я буду поднимать этот вопрос на завтрашней встрече G7, а также на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел вместе с представителями США, Канады и Украины, которые были приглашены на него в этих исключительных обстоятельствах», - указала она.