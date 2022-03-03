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2 часа назад

Трасс потребовала отключить от SWIFT все российские банки

Лера Букина

Все российские банки должны быть отключены от SWIFT. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс, передает ТАСС. Она подчеркнула, что поставит этот вопрос на встречах представителей Группы семи (G7) и глав МИД ЕС.

Трасс потребовала отключить от SWIFT все российские банки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам необходимо пойти дальше, гарантировав, что ни у одного российского банка не будет доступа к SWIFT. Необходимо также работать над снижением зависимости от российских углеводородов, включая нефть, газ и уголь. Я буду поднимать этот вопрос на завтрашней встрече G7, а также на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел вместе с представителями США, Канады и Украины, которые были приглашены на него в этих исключительных обстоятельствах», - указала она.

Накануне, 2 марта, Евросоюз принял решение отключить крупнейшие банки России от платежной системы SWIFT. Речь идет о таких финансовых организациях, как ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

Меры вступят в силу с 12 марта. С этого дня также будет нельзя продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, либо направлять их любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая правительство и Центробанк РФ, для использования на территории России.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля сообщил о начале военной операции по демилитаризации Украины. За этим решением последовал ответ со стороны западных стран – они начали вводить санкции.

Как заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, страны Евросоюза намерены начать «тотальную экономическую войну» против России. До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций Евросоюза затронет 70% рынка банковских услуг России.

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