В США ручная белка напала на полицейских, которые арестовали ее владельца. Инцидент произошел в округе Ливингстон Пэриш, штат Луизиана. На него обратил внимание WBRZ.

Однако за своего хозяина вступился питомец – ручная белка. Она накинулась на одного из полицейских, и стражам порядка пришлось загнать агрессивное животное в клетку. Никто из участников конфликта, в том числе и сама белка, не пострадал.