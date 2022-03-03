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2 часа назад

Ручная белка напала на арестовавших хозяина полицейских: видео

Александр Кузьмин

В США ручная белка напала на полицейских, которые арестовали ее владельца. Инцидент произошел в округе Ливингстон Пэриш, штат Луизиана. На него обратил внимание WBRZ.

Все произошло при проверке грузовика, остановленного правоохранителями. Машину обыскали, водитель был арестован.

Однако за своего хозяина вступился питомец – ручная белка. Она накинулась на одного из полицейских, и стражам порядка пришлось загнать агрессивное животное в клетку. Никто из участников конфликта, в том числе и сама белка, не пострадал.

Ранее сообщалось, что на крыше дома в Москве заметили лису.

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