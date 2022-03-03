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22 минуты назад

Автобус с украинскими беженцами попал в ДТП в Польше

Мария Иванова

Автобус с украинскими беженцами попал в аварию неподалеку от польского города Свидник. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

В Польше перевернулся автобус с беженцами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автобус съехал в придорожный кювет и перевернулся. Шестеро человек были госпитализированы, в том числе пятеро детей.

Всего в автобусе находилось 73 человека, включая двух водителей. Беженцев, которые не пострадали, доставили в пункт назначения в Варшаве.

Причины ДТП выясняются.

В ЕС начали готовиться к приему миллионов беженцев с Украины

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Замглавы ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что к 1 марта страну покинули до четырех миллионов человек.

При этом представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту заявила, что за шесть дней Украину покинули 835 928 человек.

Мартин Гриффитс,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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