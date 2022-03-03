В Польше перевернулся автобус с беженцами

Автобус с украинскими беженцами попал в аварию неподалеку от польского города Свидник. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

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Автобус съехал в придорожный кювет и перевернулся. Шестеро человек были госпитализированы, в том числе пятеро детей.

Всего в автобусе находилось 73 человека, включая двух водителей. Беженцев, которые не пострадали, доставили в пункт назначения в Варшаве.

Причины ДТП выясняются.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Замглавы ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что к 1 марта страну покинули до четырех миллионов человек.