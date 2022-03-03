В Польше перевернулся автобус с беженцами

Автобус с украинскими беженцами попал в аварию неподалеку от польского города Свидник. Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Автобус съехал в придорожный кювет и перевернулся. Шестеро человек были госпитализированы, в том числе пятеро детей.
Всего в автобусе находилось 73 человека, включая двух водителей. Беженцев, которые не пострадали, доставили в пункт назначения в Варшаве.
Причины ДТП выясняются.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».
Замглавы ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что к 1 марта страну покинули до четырех миллионов человек.
При этом представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту заявила, что за шесть дней Украину покинули 835 928 человек.