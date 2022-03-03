Обзор иноСМИ: «Финансовая ядерная бомба» и урок Украины для Тайваня

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Украинка заговорила не по сценарию на французском ТВ»

Пользователь Reddit tr0llbunny опубликовал отрывок эфира французского телеканала, в котором «украинка заговорила не по сценарию». Ведущая попросила рассказать свою собеседницу-украинку о ситуации в стране и та заявила, что у людей тяжелая жизнь и половина зарплаты уходит на коммунальные платежи: «Вот я и думаю: а чего ради нам поддерживать этого марионеточного президента и его правительство?».

Украинка отказалась назвать Владимира Зеленского демократическим президентом, заявив, что он запретил четыре оппозиционных канала. Также она заявила, что есть киевляне, поддерживающие Россию. В комментариях к посту BartholomewRoberrts9 написал, что «на американском телевидении они бы закончили интервью». Большая заслуга французских журналистов за то, что они позволили высказаться тем, кто думает иначе, добавил eisagi.

«Финансовая ядерная бомба» для России

Китайски эксперт по России Ван Сянцзюй в своей статье для «Хуаньцю шибао» заявил, что у России есть план противостояния «финансовой ядерной бомбе» Запада. Он отметил, что активы отключенных от SWIFT банков РФ эквивалентны почти 80 процентам совокупных активов российского банковского сектора. Поэтому «устранительные» меры США и Европы неизбежно окажут «определенное негативное влияние» на внешнюю торговлю России.

Однако как и в истории с мальчиком, который кричал «Волк!», Запад уже много лет кричит об угрозе выкинуть Россию из SWIFT. Теперь, когда «волк» действительно идет, Россия не боится, потому что у нее есть план, считает Ван Сянцзюй. Во-первых, Россия создала аналог SWIFT, к которому подключены 400 организаций, и собственную платежную систему «Мир». Во-вторых, страна сократила долларовые резервы и увеличила в них долю других иностранных валют. По данным ЦБ РФ, долларовые резервы в 2021 году сократились до 16 процентов. В-третьих, РФ увеличила долю расчетов в своей валюте во внешней торговле, подчеркнул эксперт.

«Урок Украины для Тайваня»

Американский эксперт по Китаю и Восточной Азии, офицер разведки в отставке Пол Хир заявил, что Пекин «вполне может наброситься» на Тайвань если решит, что его прежние договоренности с Вашингтоном по тайваньскому вопросу больше не действуют. В своей статье для The National Interest он заявил, что Пекин может интерпретировать решение Вашингтона не вмешиваться напрямую в ситуацию на Украине как зеленый свет для нападения на Тайвань.

По мнению Хира, если США хотят предотвратить кризис в Тайваньском проливе, они должны подумать, как опередить решение Пекина о том, что применение силы является единственным жизнеспособным вариантом. По его мнению, пока Пекин все еще ищет причины не нападать на Тайвань. Эксперт отметил, что «можно считать нынешние действия России полностью нелегитимными, но в то же время полагать, что другая политика США в последние несколько десятилетий сделал бы их менее вероятными».

«Молдавия готовится защищаться»

Посол Молдовии в США Евгений Карас заявил, что его страна готова защищать свои границы от России и Белоруссии, сообщает Fox News. Страна готова к любому сценарию, включая самый наихудший, заявил он.

Fox News отмечает, что Карас дал своей комментарий после появления «намекающего» видео с главой Белоруссии Александром Лукашенко: на этом ролике он стоял перед картой, «которая, казалось, указывала на отколовшееся от Молдовы государство Приднестровье». По словам Караса, белорусы уже сказали молдавским официальным лицам, что размещение этой карты - ошибка.

«Путин 15 лет предупреждал НАТО»

Полковник армии США, ветеран войны в Персидском заливе Дуглас Макгрегор заявил в интервью Il Giornale, что «Путин в течение 15 лет предупреждал Запад» о несогласии России с действиями НАТО, но не был услышан. Цель украинского кризиса, по словам полковника, состоит в том, чтобы США и их союзники не могли размещать ракеты и боевые силы на границе с Российской Федерацией.