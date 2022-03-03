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1 час назад

Раскрыто место переговоров между Россией и Украиной

Елена Прошина

Переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Брестской области Белоруссии. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, пишет ТАСС.

Как отметил Мединский, блок предложений РФ на встрече состоит из гуманитарного, политического, военно-технического аспектов.

Российско-украинские переговоры перенесли на 3 марта

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Предыдущая встреча двух делегация прошла 27 февраля в Гомельской области на границе Украины и Белоруссии. Переговоры длились почти 5 часов, и, как отмечал Мединский, сторонам удалось наметить вопросы, по которым может быть общая позиция.

Новый раунд ожидается сегодня, 3 марта. Известно, что российская делегация уже прибыла не место и ждет прибытия украинцев. Предварительное время начала встречи — 15:00 мск.

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