Раскрыто место переговоров между Россией и Украиной

Переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Брестской области Белоруссии. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, пишет ТАСС.
Как отметил Мединский, блок предложений РФ на встрече состоит из гуманитарного, политического, военно-технического аспектов.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Предыдущая встреча двух делегация прошла 27 февраля в Гомельской области на границе Украины и Белоруссии. Переговоры длились почти 5 часов, и, как отмечал Мединский, сторонам удалось наметить вопросы, по которым может быть общая позиция.
Новый раунд ожидается сегодня, 3 марта. Известно, что российская делегация уже прибыла не место и ждет прибытия украинцев. Предварительное время начала встречи — 15:00 мск.