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4 часа назад

Поляков призвали отказаться от покупки российских товаров

Елена Прошина

Отказаться от товаров, сделанных из России и Белоруссии, призвал жителей Польши директор Управления по защите потребителей и конкуренции страны Томаш Хшосный. Об этом сообщает РИА Новости.

Поляков призвали отказаться от покупки российских товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Потребители, покупайте сознательно: обратите внимание на штрих-коды: 460-469 (сделано в Российской Федерации), 481 (сделано в Беларуси)», - говорится в заявлении Хшосного.

По его мнению, польские предприниматели и потребители могут помочь странам Евросоюза в их санкционной политике и нанести удар по экономическим интересам России и Белоруссии.

Ранее власти Польши заявили, что будут изымать принадлежащую России недвижимость в Варшаве. В частности, речь о двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся, по их мнению, в незаконном владении у РФ. Данные объекты расположены по адресу: Собеского, д. 100, и Келецкая, д. 45.

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