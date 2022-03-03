Поляков призвали отказаться от покупки российских товаров

Отказаться от товаров, сделанных из России и Белоруссии, призвал жителей Польши директор Управления по защите потребителей и конкуренции страны Томаш Хшосный. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Потребители, покупайте сознательно: обратите внимание на штрих-коды: 460-469 (сделано в Российской Федерации), 481 (сделано в Беларуси)», - говорится в заявлении Хшосного.

По его мнению, польские предприниматели и потребители могут помочь странам Евросоюза в их санкционной политике и нанести удар по экономическим интересам России и Белоруссии.