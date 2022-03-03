В центре Багдада появился плакат с портретом Путина

Огромный плакат с портретом президента России Владимира Путина появился в одном из кварталов в центре Багдада, сообщает РИА Новости со ссылкой на жителей города.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Плакат с портретом президента Путина и словами поддержки установили в районе Джадрия в Багдаде», - рассказал один из жителей.

На плакате написано по-английски «We support Russia», и ниже подпись на арабском, которая означает «Друзья президента».

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Владимира Путина поддерживают во многих странах мира. Так, например, в столице Черногории Подгорице, а также в городе Бар прошли акции в поддержку России. Как отмечается, собравшиеся держали транспарант «Молись Богу и держись за Россию».