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51 минуту назад

В центре Багдада появился плакат с портретом Путина

Елена Прошина

Огромный плакат с портретом президента России Владимира Путина появился в одном из кварталов в центре Багдада, сообщает РИА Новости со ссылкой на жителей города.

В центре Багдада появился плакат с портретом Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Плакат с портретом президента Путина и словами поддержки установили в районе Джадрия в Багдаде», - рассказал один из жителей.

На плакате написано по-английски «We support Russia», и ниже подпись на арабском, которая означает «Друзья президента».

Телеграм-канал "РИА Новости"

Владимира Путина поддерживают во многих странах мира. Так, например, в столице Черногории Подгорице, а также в городе Бар прошли акции в поддержку России. Как отмечается, собравшиеся держали транспарант «Молись Богу и держись за Россию».

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Также акция прошла в черногорском городе Никшиче. В ней приняли участие несколько десятков человек, которые принесли флаги России и Сербии.

В мире,Владимир Путин,
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