СМИ: место переговоров России и Украины могут перенести

Переговоры делегаций России и Украины могут быть перенесены из Беловежской Пущи в другое место. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах пишут РИА Новости.
«Из Беловежской Пущи переговоры могут перенести, но все остается в пределах Брестской области. По времени пока ясности нет», - пояснил он.
При этом источник издания подчеркнул, что окончательного решения по переносу места переговоров пока не принято.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
28 февраля делегации России и Украины провели переговоры на границе с Белоруссией. По словам главы российской делегации, советника президента РФ Владимира Мединского, стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».
Проведение второго раунда переговоров было запланировано на 3 марта. Российская делегация уже находится в Белоруссии, накануне стало известно, что представители Украины выехали к месту проведения встречи.