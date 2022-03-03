СМИ: место переговоров России и Украины могут перенести

Переговоры делегаций России и Украины могут быть перенесены из Беловежской Пущи в другое место. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах пишут РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Из Беловежской Пущи переговоры могут перенести, но все остается в пределах Брестской области. По времени пока ясности нет», - пояснил он.

При этом источник издания подчеркнул, что окончательного решения по переносу места переговоров пока не принято.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

28 февраля делегации России и Украины провели переговоры на границе с Белоруссией. По словам главы российской делегации, советника президента РФ Владимира Мединского, стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».