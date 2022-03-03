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5 часов назад

Казахстан отказался выбирать между Россией и Украиной

Елена Прошина

Казахстан придерживается нейтралитета в конфликте России и Украины вокруг спецоперации РФ, не поддерживая ни одну из сторон. Об этом заявил замминистра обороны Султан Камалетдинов, сообщает издание «Vласть».

Казахстан отказался выбирать между Россией и Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может», — заявил он.

При этом представитель Минобороны выразил при этом обеспокоенность возможным повторением украинского сценария в Казахстане.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Украиной и РФ. Ожидается, что вторая встреча состоится 3 или 4 марта.

В мире,Владимир Путин,
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