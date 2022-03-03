Казахстан отказался выбирать между Россией и Украиной

Казахстан придерживается нейтралитета в конфликте России и Украины вокруг спецоперации РФ, не поддерживая ни одну из сторон. Об этом заявил замминистра обороны Султан Камалетдинов, сообщает издание «Vласть».
«Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может», — заявил он.
При этом представитель Минобороны выразил при этом обеспокоенность возможным повторением украинского сценария в Казахстане.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Украиной и РФ. Ожидается, что вторая встреча состоится 3 или 4 марта.