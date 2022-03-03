В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
1 час назад

Евросоюз предупредили о миллионах беженцев с Украины

Елена Прошина

Евросоюз должен быть готов к миллионам беженцев с Украины. Об этом заявила еврокомиссар Илва Йоханссон, уточнив, что почти миллион человек уже пересекли границу.

«Очень опасная ситуация с развитием событий на Украине. Мы должны готовиться к миллионам беженцев в Евросоюз. Здесь уже почти миллион», - цитирует Йоханссон РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз готов принять украинских беженцев, так как давно готовился к различным вариантам развития событий.

Чехия ввела режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявила, что Европейский союз выделит Украине 600 миллионов евро помощи. Она уточнила, что средства будут направлены уже 15 марта.

Также руководители МИД стран Евросоюза согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро.

Еврокомиссия,ЕС,
70
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители