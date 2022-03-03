Евросоюз предупредили о миллионах беженцев с Украины

Евросоюз должен быть готов к миллионам беженцев с Украины. Об этом заявила еврокомиссар Илва Йоханссон, уточнив, что почти миллион человек уже пересекли границу.

«Очень опасная ситуация с развитием событий на Украине. Мы должны готовиться к миллионам беженцев в Евросоюз. Здесь уже почти миллион», - цитирует Йоханссон РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз готов принять украинских беженцев, так как давно готовился к различным вариантам развития событий.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявила, что Европейский союз выделит Украине 600 миллионов евро помощи. Она уточнила, что средства будут направлены уже 15 марта.