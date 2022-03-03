Евросоюз предупредили о миллионах беженцев с Украины

Евросоюз должен быть готов к миллионам беженцев с Украины. Об этом заявила еврокомиссар Илва Йоханссон, уточнив, что почти миллион человек уже пересекли границу.
«Очень опасная ситуация с развитием событий на Украине. Мы должны готовиться к миллионам беженцев в Евросоюз. Здесь уже почти миллион», - цитирует Йоханссон РИА Новости.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз готов принять украинских беженцев, так как давно готовился к различным вариантам развития событий.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявила, что Европейский союз выделит Украине 600 миллионов евро помощи. Она уточнила, что средства будут направлены уже 15 марта.
Также руководители МИД стран Евросоюза согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро.