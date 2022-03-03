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1 час назад

Премьер Венгрии раскрыл причины ситуации на Украине

Мария Иванова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что причиной украинского кризиса стало расширение НАТО и желание России перестроить карту безопасности континента. Об этом сообщает Mandiner.

Премьер Венгрии раскрыл причины ситуации на Украине
Фото: ReutersReuters

Орбан заявил, что Венгрия оказалась «под перекрестным огнем крупных геополитических игроков».

«НАТО неуклонно расширяется на восток, и это нравится России все меньше и меньше. Русские выдвинули два требования: Украина должна объявить о своем нейтралитете, а НАТО - не принимать Украину. Этих гарантий безопасности русские не получили», - сказал премьер.

В этом, по его мнению, заключается геополитическое значение случившегося.

«Русские перестраивают карту безопасности континента. Их видение политики безопасности заключается в том, что Россия должна быть окружена нейтральной зоной», - сказал Орбан.

По его словам, у России не получилось нейтрализовать Украину дипломатическим путем, поэтому было решено подключить военных.

«Венгрия является стороной мира, и в наших интересах, чтобы стороны как можно скорее договорились», - заключил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Лавров возложил на Запад ответственность за ситуацию на Украине

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

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