Премьер Венгрии раскрыл причины ситуации на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что причиной украинского кризиса стало расширение НАТО и желание России перестроить карту безопасности континента. Об этом сообщает Mandiner.
Орбан заявил, что Венгрия оказалась «под перекрестным огнем крупных геополитических игроков».
«НАТО неуклонно расширяется на восток, и это нравится России все меньше и меньше. Русские выдвинули два требования: Украина должна объявить о своем нейтралитете, а НАТО - не принимать Украину. Этих гарантий безопасности русские не получили», - сказал премьер.
В этом, по его мнению, заключается геополитическое значение случившегося.
«Русские перестраивают карту безопасности континента. Их видение политики безопасности заключается в том, что Россия должна быть окружена нейтральной зоной», - сказал Орбан.
По его словам, у России не получилось нейтрализовать Украину дипломатическим путем, поэтому было решено подключить военных.
«Венгрия является стороной мира, и в наших интересах, чтобы стороны как можно скорее договорились», - заключил он.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».
В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.