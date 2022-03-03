Премьер Венгрии раскрыл причины ситуации на Украине

«НАТО неуклонно расширяется на восток, и это нравится России все меньше и меньше. Русские выдвинули два требования: Украина должна объявить о своем нейтралитете, а НАТО - не принимать Украину. Этих гарантий безопасности русские не получили», - сказал премьер.