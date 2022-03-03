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3 часа назад

Автобус с беженцами из Украины съехал в ров и перевернулся в Польше

ТАССиещё 3

Автобус с беженцами из Украины съехал в ров и перевернулся на востоке Польши. Об этом сообщила в четверг местная полиция.

В Польше перевернулся автобус с беженцами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Автобус, перевозивший граждан Украины, который ехал с пограничного перехода в Гребенне в Люблин, на прямом участке дороги съехал на обочину и перевернулся в ров. В автобусе находились 73 человека, в том числе два водителя. Водитель в возрасте 47 лет был трезвым", - информировала пресс-секретарь полиции в Свиднике Эльвира Домарадская.

На месте была организована спасательная операция. В больницу попали пять человек, в том числе четверо детей.

В ЕС начали готовиться к приему миллионов беженцев с Украины

Обстоятельства случившегося выясняются.

В последние семь дней в Польшу приехали уже почти 600 тыс. беженцев с Украины.

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