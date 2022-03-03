В Польше перевернулся автобус с беженцами

Автобус с беженцами из Украины съехал в ров и перевернулся на востоке Польши. Об этом сообщила в четверг местная полиция.
"Автобус, перевозивший граждан Украины, который ехал с пограничного перехода в Гребенне в Люблин, на прямом участке дороги съехал на обочину и перевернулся в ров. В автобусе находились 73 человека, в том числе два водителя. Водитель в возрасте 47 лет был трезвым", - информировала пресс-секретарь полиции в Свиднике Эльвира Домарадская.
На месте была организована спасательная операция. В больницу попали пять человек, в том числе четверо детей.
Обстоятельства случившегося выясняются.
В последние семь дней в Польшу приехали уже почти 600 тыс. беженцев с Украины.