В Польше перевернулся автобус с беженцами

"Автобус, перевозивший граждан Украины, который ехал с пограничного перехода в Гребенне в Люблин, на прямом участке дороги съехал на обочину и перевернулся в ров. В автобусе находились 73 человека, в том числе два водителя. Водитель в возрасте 47 лет был трезвым", - информировала пресс-секретарь полиции в Свиднике Эльвира Домарадская.