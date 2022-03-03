Южная Корея продолжит поставки автомобилей в Россию

Корейские автомобили наряду с бытовой техникой и электроникой не попадают под действие санкций, поэтому Hyundai, Kia и Genesis с большой долей вероятности будут одними из тех, кто не прекратит свой бизнес на территории России.

Фото: Hyundai Hyundai

Отметим, что в настоящее время прекращение поставок автомобилей в Россию или остановка их производства на территории страны имеет две причины: действие санкций в отношении РФ и перебои с цепочкой поставки компонентов, в результате чего встают не только российские заводы, но и европейские.

Южная Корея добивается исключения из FDPR (правило прямого иностранного продукта), которым предписано получение лицензии правительства США в том случае, если компания производит продукцию за рубежом с использованием американских технологий и поставляет в Россию. США освободило некоторые страны от FDRP, но при условии, что они ввели антироссийские санкции, сопоставимые с теми, которые приняли в отношении России Соединённые Штаты и ЕС.