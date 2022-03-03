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6 часов назад

Южная Корея продолжит поставки автомобилей в Россию

Российская Газета

Корейские автомобили наряду с бытовой техникой и электроникой не попадают под действие санкций, поэтому Hyundai, Kia и Genesis с большой долей вероятности будут одними из тех, кто не прекратит свой бизнес на территории России.

Южная Корея продолжит поставки автомобилей в Россию
Фото: HyundaiHyundai

Отметим, что в настоящее время прекращение поставок автомобилей в Россию или остановка их производства на территории страны имеет две причины: действие санкций в отношении РФ и перебои с цепочкой поставки компонентов, в результате чего встают не только российские заводы, но и европейские.

Южная Корея добивается исключения из FDPR (правило прямого иностранного продукта), которым предписано получение лицензии правительства США в том случае, если компания производит продукцию за рубежом с использованием американских технологий и поставляет в Россию. США освободило некоторые страны от FDRP, но при условии, что они ввели антироссийские санкции, сопоставимые с теми, которые приняли в отношении России Соединённые Штаты и ЕС.

Министерство торговли США подтвердило южнокорейской стороне, что, хотя произведенные в Южной Корее смартфоны, собранные автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары "попадают под действие FDPR, в принципе, они являются исключениями" из новых правил, но при условии, если не поставляются для военных нужд РФ.

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