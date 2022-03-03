Пока вы спали: бумеранг антироссийских санкций и новые полномочия правительства

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Фото: Reuters Reuters

Военная операция расширит полномочия правительства РФ

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Введенные из-за военной операции на Украине санкции потребовали расширения полномочий правительства. Кабмин обсудил комплексный законопроект, который позволит Белому дому по модели «ковидного» 2020 года определять точечные меры поддержки экономики, сообщает «Коммерсант».

В частности, предусматривается мораторий на проверки малого бизнеса в 2022 году, правительство получит возможность изменения широкого списка условий госконтрактов и даже отказа от штрафов за их неисполнение. Также предлагается задействовать средства Фонда национального благосостояния для покупки ОФЗ — для сокращения заимствований.

Живущие за рубежом россияне пожаловались на травлю

С началом российской военной операции на Украине спортсмены и деятели культуры из РФ столкнулись с отменой своих выступлений и контрактов за рубежом, российские посольства подвергаются нападениям, а простые россияне жалуются на рост русофобских настроений. Об этом пишут «Известия».

Так, Валерию Гергиеву отказали в дирижировании оркестром Венской филармонии в нью-йоркском Карнеги-холле и отстранили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Подверглись нападениям российские дипмиссии в Дублине, Таллине и в Исландии, а в Литве избили третьего секретаря посольства. Российские студенты рассказывают об отчислениях и запрете посещать пары в европейских вузах, а в Литве «патриоты» матерятся в лицо россиянам.

В России предложили арестовать активы иностранных компаний

Глава организации «Общественная потребительская инициатива», зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов выступил с инициативой арестовать активы иностранных компаний, решивших уйти с российского рынка, чтобы решить проблемы с обещанным покупателям гарантийным обслуживанием и ремонтом проданных товаров. Об этом сообщают «Известия».

Всего о своем уходе с российского рынка объявило несколько десятков иностранных компаний. Эксперты при этом отметили, что они рано или поздно вернутся в Россию и предложили дипломатично урегулировать все спорные вопросы.

Антироссийские санкции ударят по ЕС и Азии

Массированная санкционная атака на Россию на фоне украинского кризиса обернется серьезными проблемами и для ее инициаторов. Кто понесет убытки из-за санкций, разбирались «Известия».

Эксперты отмечают, что наиболее заметными антироссийские санкции окажутся для Европы, так как традиционно сильны экономические связи между странами и в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС Россия занимает пятое место. Однако ощутят последствия санкций и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так как санкции могут привести к потере перспективного российского рынка и резкому росту цен на энергоносители.

Молдавия оказалась воевать на стороне Украины

В Кишиневе напомнили о нейтральном статусе Молдавии и заявили, что не намерены вставать на чью-либо сторону в российско-украинском конфликте. Об этом пишет «Независимая газета».