Мужчина поцеловал ядовитое существо и отпустил его. Видео

Мужчина нашел на пляже в Австралии ядовитое существо, он подержал его в руках и, поцеловав, отпустил в океан. Соответствующее видео опубликовано в TikTok .

На записи видно, как экстремал держит в ладонях моллюска под названием голубой дракон, а затем молниеносно его целует и относит обратно в воду. Мужчина сообщил подписчикам, что этот трюк с морским обитателем повторять опасно, но он является профессионалом.