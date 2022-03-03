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6 часов назад

Мужчина поцеловал ядовитое существо и отпустил его. Видео

Александр Кузьмин

Мужчина нашел на пляже в Австралии ядовитое существо, он подержал его в руках и, поцеловав, отпустил в океан. Соответствующее видео опубликовано в TikTok.

На записи видно, как экстремал держит в ладонях моллюска под названием голубой дракон, а затем молниеносно его целует и относит обратно в воду. Мужчина сообщил подписчикам, что этот трюк с морским обитателем повторять опасно, но он является профессионалом.

Голубой дракон является представителем брюхоногих моллюсков с серебристым оттенком тела, при этом основные щупальца животного окрашены в синий цвет.

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