Принцесса Кувейта запросила политическое убежище в Боснии и Герцеговине

Принцесса Кувейта Мунира Фахад ас-Сабах и ее партнер Месаид аль-Месаилим запросили политическое убежище в Боснии и Герцговине, обосновав это тем, что у себя на родине они подвергнутся преследованием в связи с критикой действий властей. Об этом сообщает The Guardian.

При этом Кувейт издал "красную карточку" для Интерпола с целью начать международное расследование для задержания принцессы Муниры и доставления ее на родину ("Красная карточка" - уведомление Интерпола о необходимости ареста разыскиваемого лица и доставления его в страну, которая подает уведомление - прим.ред.).

"Это очень тревожное событие с точки зрения прав человека, поскольку такая практика подрывает принцип невыдворения, норму международного обычного права", - прокомментировал решение властей Кувейта обратиться в Интерпол правозащитник Алексис Тири.

Ас-Сабах и Месаилим - активные критики правящей семьи в Кувейте, несмотря на то, что принцесса Мунира - его близкая родственница.

Ранее "Газета.Ru" писала о дубайской принцессе Латифе, которая попыталась бежать из ОАЭ в связи с преследованиями.