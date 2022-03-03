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7 часов назад

В Черногории прошли акции в поддержку России

Елена Прошина

В черногорской столице Подгорице и городе Бар прошли акции в поддержку России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Радио и телевидение Черногории.

В Черногории прошли акции в поддержку России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Собрание в поддержку России прошло вечером в Подгорице перед зданием Скупщины (местный парламент — прим. ред.) Черногории. Собравшиеся держали транспарант "Молись Богу и держись за Россию"», — сообщили на телевидении.

Также акция прошла в городе Бар на побережье Адриатического моря. Численность митингов не сообщается.

Напомним, что 28 февраля во втором по величине городе Черногории, Никшич, также состоялась акция в поддержку России в связи с ситуацией вокруг Украины, пришли несколько десятков человек с флагами России и Сербии.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Украиной и РФ. Ожидается, что вторая встреча состоится 3 или 4 марта.

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