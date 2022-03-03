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7 часов назад

Байден на видео затронул тему женщин в его администрации

Александр Кузьмин

Президент США Джо Байден во время своего выступления в штате Висконсин затронул тему женщин, который работают в его администрации.

«В моей администрации у нас больше женщин, чем мужчин. Это потому, что все женщины, встречавшиеся в моей жизни, умнее меня», – заявил глава Белого дома.

Заявление американского лидера было встречено аплодисментами и смехом.

Ранее сообщалось, что Байден отправляется в Висконсин, чтобы представить гражданам проект по строительству новых дорог и мостов. В сопровождении первой леди он собирался посетить город Сьюпириор.

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