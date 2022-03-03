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7 часов назад

В Европарламенте назвали санкции против России ошибочными

Елена Прошина

Санкции, наложенные на Россию из-за ситуации на Украине, ошибочны. Так считает Европарламентарий от Германии Маркус Бухайт, который обратился к Совету ЕС. Об этом сообщает RT.

В Европарламенте назвали санкции против России ошибочными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Бухайта, из-за санкций начнутся долгосрочные сбои в торговых отношениях со страной, которая является важным торговым партнером ФРГ.

«Следует ли совету не расширять свой всеобъемлющий подход к санкциям в отношении запрета гражданам ЕС... занимать высокооплачиваемые должности в советах директоров таких российских госкомпаний, как «Роснефть», «Газпром», РЖД, «Ростелеком» и других?» — отметил Бухайт.

Евродепутат подчеркнул, что санкционная политика в отношении Москвы не приведет ни к чему хорошему в самой Европе.

Из-за ситуации на Украине страны Евросоюза ввели санкции против России. Также экономические санкции активно применяют США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Турция, Южная Корея, Сингапур.

В мире,Европарламент,Роснефть,Совет Европы,Газпром,РЖД,ЕС,
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