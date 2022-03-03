Названо число беженцев, прибывших в ЕС из Украины

За прошедшую неделю количество прибывших в страны Европы украинских беженцев превысило миллион человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
«Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны», — заявил он.
В МИД Германии 25 февраля заявили, что с Украины хлынул поток беженцев, ситуация находится под наблюдением. О готовности принять людей с Украины также заявили США.
В России для беженцев с Донбасса открыты сотни пунктов временного пребывания (ПВР) на базе санаториев, лагерей отдыха, гостиниц. Самые многочисленные - в Ростовской области.
Россияне собирают не только предметы первой необходимости, вещи, продукты для беженцев в регионах. Караваны с народной гуманитарной помощью идут в ЛНР и ДНР.
2 марта украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который создает в стране координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам для помощи гражданам. Он будет помогать украинцам в преодолении сложных жизненных обстоятельств.