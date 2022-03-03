Названо число беженцев, прибывших в ЕС из Украины

За прошедшую неделю количество прибывших в страны Европы украинских беженцев превысило миллион человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны», — заявил он.

В МИД Германии 25 февраля заявили, что с Украины хлынул поток беженцев, ситуация находится под наблюдением. О готовности принять людей с Украины также заявили США.

В России для беженцев с Донбасса открыты сотни пунктов временного пребывания (ПВР) на базе санаториев, лагерей отдыха, гостиниц. Самые многочисленные - в Ростовской области.

Россияне собирают не только предметы первой необходимости, вещи, продукты для беженцев в регионах. Караваны с народной гуманитарной помощью идут в ЛНР и ДНР.