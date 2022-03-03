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52 минуты назад

На Тайване отмечают масштабные перебои с электричеством

ТАСС

Масштабные перебои с электричеством отмечены в четверг в нескольких городах Тайваня, включая Тайбэй, Синьбэй, Гаосюн, Тайнань. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

На Тайване отмечают масштабные перебои с электричеством
Фото: ReutersReuters

Согласно данным энергетической компании Taipower, аварийные отключения электричества вызваны неполадками оборудования на тепловой электростанции "Синда" в южном городе Гаосюн.

Отмечается, что перебои в электроснабжении не затронули технопарк Синьчжу, где сосредоточены предприятия по производству полупроводниковой продукции.

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