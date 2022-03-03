В посольство РФ в Австралии доставили конверты с белым порошком

Конверты с неизвестным белым порошком были доставлены в четверг в посольство РФ в Австралии. Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве.

Фото: Посольство России в Австралии Посольство России в Австралии

"Здесь сейчас работает полиция, пожарные и другие чрезвычайные службы, сотрудники которых проводят проверку содержимого двух конвертов с неизвестным белым порошком, доставленных в дипмиссию", - указали в посольстве.

В генеральном консульстве РФ в Сиднее ТАСС сообщили, что им "угрозы поступают регулярно, но, несмотря на это, российские дипломаты и сотрудники консульства работают в штатном режиме".

В посольстве России также подтвердили, что разного рода угрозы в адрес диппредставительства поступали и ранее, однако прежде они ограничивались публикациями в социальных сетях, на страницах посольства в Twitter и Facebook.