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10 часов назад

В посольство России в Австралии доставили конверты с белым порошком

ТАССиещё 7

Конверты с неизвестным белым порошком были доставлены в четверг в посольство РФ в Австралии. Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве.

В посольство РФ в Австралии доставили конверты с белым порошком
Фото:  Посольство России в Австралии Посольство России в Австралии

"Здесь сейчас работает полиция, пожарные и другие чрезвычайные службы, сотрудники которых проводят проверку содержимого двух конвертов с неизвестным белым порошком, доставленных в дипмиссию", - указали в посольстве.

В генеральном консульстве РФ в Сиднее ТАСС сообщили, что им "угрозы поступают регулярно, но, несмотря на это, российские дипломаты и сотрудники консульства работают в штатном режиме".

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В посольстве России также подтвердили, что разного рода угрозы в адрес диппредставительства поступали и ранее, однако прежде они ограничивались публикациями в социальных сетях, на страницах посольства в Twitter и Facebook.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

В мире,Политика,Владимир Путин,МИД России,
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