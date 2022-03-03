Южная Корея может продолжить поставлять в РФ смартфоны, автомобили

Американские санкции не распространяются на автомобили, смартфоны и другую бытовую технику южнокорейского производства. Об этом в четверг сообщили в Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

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Власти Южной Кореи провели консультации с Министерством торговли США относительно санкций Вашингтона против России. После переговоров в южнокорейском министерстве указали, что американские власти будут рассматривать смартфоны, автомобили, стиральные машины и другую бытовую технику в качестве исключения из санкций, поскольку они предназначены массовому потребителю. Единственное условие - предметы экспорта не должны оказаться в распоряжении вооруженных сил или использоваться ими.

Кроме того, южнокорейские фирмы смогут получать специальное разрешение у американских властей на отдельные поставки продукции своим производственным предприятиям на территории России.