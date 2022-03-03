Минобороны США назвали условие, которое повлекло бы войну с РФ

«Президент США Джо Байден дал ясно понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине. Обеспечение бесполетной зоны определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией», — сказал глава Пентагона.