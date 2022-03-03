Минобороны США назвали условие, которое повлекло бы войну с РФ

Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт Вашингтона и Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра Минобороны США Ллойда Остина.
«Президент США Джо Байден дал ясно понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине. Обеспечение бесполетной зоны определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией», — сказал глава Пентагона.
Администрация Джо Байдена не раз отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной на фоне проводимой в стране военной операции России. По заявлению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, бесполетная зона была бы шагом в правильном направлении, однако для ее обеспечения нужно развертывание американских вооруженных сил, которое чревато потенциальной военной конфронтацией с РФ.
С предложением ввести особую воздушную зону над Украиной ранее выступил председатель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о невозможности введения бесполетной зоны над Украиной. По его словам, Североатлантический альянс не будет вводить запрет на полет определенных самолетов над Украиной.