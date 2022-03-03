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25 минут назад

Бесполетная зона над Украиной чревата войной США с Россией, заявил Остин

Елена Прошина

Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт Вашингтона и Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра Минобороны США Ллойда Остина.

Минобороны США назвали условие, которое повлекло бы войну с РФ
Фото: EPAEPA

«Президент США Джо Байден дал ясно понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине. Обеспечение бесполетной зоны определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией», — сказал глава Пентагона.

Администрация Джо Байдена не раз отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной на фоне проводимой в стране военной операции России. По заявлению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, бесполетная зона была бы шагом в правильном направлении, однако для ее обеспечения нужно развертывание американских вооруженных сил, которое чревато потенциальной военной конфронтацией с РФ.

С предложением ввести особую воздушную зону над Украиной ранее выступил председатель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о невозможности введения бесполетной зоны над Украиной. По его словам, Североатлантический альянс не будет вводить запрет на полет определенных самолетов над Украиной.

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