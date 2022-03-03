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58 минут назад

Мадуро назвал "сумасшествием" санкции США и ЕС против России

Елена Прошина

Действия западных стран в отношении Москвы — это преступление против русского народа и экономическая война, которая проводится неизбирательно благодаря преимуществам доллара в финансовой системе, её нужно менять, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Преступление против русского народа»: Мадуро о ситуации с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посмотрите, что они делают с Россией — это преступление против русского народа, экономическая война. Их исключили из системы SWIFT, им закрыли воздушное пространство, прервали все торговые связи, закрыли и запретили использовать доллар. Это сумасшествие, что они делают с Россией», — сказал глава государства.

По его словам, главная война в мире — экономическая, финансовая и торговая. В сложившейся финансовой системе преимущества доллара как валюты находят незаконное неизбирательное применение со стороны США и Европы и используются во вред странам мира, чтобы шантажировать их.

2 марта Мадуро во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку проводимой Москвой военной спецоперации на Украине. Он также подчеркнул важность противодействия кампании лжи и дезинформации, которые ведет Запад.

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