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35 минут назад

СМИ: Власти Германии конфисковали яхту Алишера Усманова

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Власти Германии конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около 600 млн долларов, сообщил журнал Forbes со ссылкой на источники.

Власти Германии конфисковали яхту Алишера Усманова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, 156-метровая яхта Dilbar была конфискована в городе Гамбург на севере Германии, передает ТАСС.

ЕС ввел санкции против политиков, журналистов, деятелей культуры страны, включая основателя и крупнейшего акционера холдинга USM Алишера Усманова, 28 февраля. Ограничения предполагают запрет на въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В мире,Жозеп Боррель,Алишер Усманов,Владимир Путин,ЕС,
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