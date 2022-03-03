Власти Германии конфисковали яхту Алишера Усманова

Власти Германии конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около 600 млн долларов, сообщил журнал Forbes со ссылкой на источники.

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По данным издания, 156-метровая яхта Dilbar была конфискована в городе Гамбург на севере Германии, передает ТАСС.

ЕС ввел санкции против политиков, журналистов, деятелей культуры страны, включая основателя и крупнейшего акционера холдинга USM Алишера Усманова, 28 февраля. Ограничения предполагают запрет на въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.