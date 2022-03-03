Макрон решил поддерживать контакт с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон решил поддерживать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Он сказал об этом во время телеобращения к нации, передает ТАСС.

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«Я решил оставаться в контакте с президентом Путиным», — сказал он.

По словам французского лидера, диалог призван убедить в «необходимости прекращения военных действий». Он добавил, что Франция готова помочь проходящим переговорам, чтобы не допустить, «пока это не поздно, распространения конфликта».

В этом же обращении Макрон заявил, что созовет 10-11 марта в Версале саммит Евросоюза (ЕС) из-за ситуации на Украине.