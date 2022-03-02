Макрон заявил о прекращении "российской пропаганды" в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе удалось остановить распространение "российской пропаганды", назвав ложными утверждения о роли Запада в конфликте на Украине и целях российской спецоперации.

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"Российские органы пропаганды недавно прекратили вещание в Европе", - сказал он в телеобращении к французам.

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Глава государства заверил, что ни Франция, ни Европа, ни Украина, ни НАТО не хотели такого развития событий и, напротив, делали все, чтобы избежать столкновений.

"Это не конфликт между Западом с одной стороны и Россией с другой, как некоторые могли написать. На Украине нет ни баз, ни военных НАТО, это ложь. В отношении России никто не проявлял агрессию, она сама - агрессор", - утверждал он.

"Тем более это не то, что преподносит официальная пропаганда, это не война против нацизма", - считает президент Франции.

По словам Макрона, Вооруженные силы РФ "бомбят Киев и осаждают крупнейшие города [Украины]".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Макрона о целях российской спецоперации, призвала представителей Франции обратиться к материалам о фактах совершения преступлений украинской стороной в прошлом. В частности она напомнила о случае осквернения на Украине памятника жертвам Холокоста в Николаевской области страны, добавив, что подобных случаев насчитываются тысячи.

О спецоперации

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.