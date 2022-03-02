В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
16 часов назад

Макрон заявил о прекращении распространения "российской пропаганды" в Европе

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе удалось остановить распространение "российской пропаганды", назвав ложными утверждения о роли Запада в конфликте на Украине и целях российской спецоперации.

Макрон заявил о прекращении "российской пропаганды" в Европе
Фото: ReutersReuters

"Российские органы пропаганды недавно прекратили вещание в Европе", - сказал он в телеобращении к французам.

Видео дня

Глава государства заверил, что ни Франция, ни Европа, ни Украина, ни НАТО не хотели такого развития событий и, напротив, делали все, чтобы избежать столкновений.

"Это не конфликт между Западом с одной стороны и Россией с другой, как некоторые могли написать. На Украине нет ни баз, ни военных НАТО, это ложь. В отношении России никто не проявлял агрессию, она сама - агрессор", - утверждал он.

"Тем более это не то, что преподносит официальная пропаганда, это не война против нацизма", - считает президент Франции.

По словам Макрона, Вооруженные силы РФ "бомбят Киев и осаждают крупнейшие города [Украины]".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Макрона о целях российской спецоперации, призвала представителей Франции обратиться к материалам о фактах совершения преступлений украинской стороной в прошлом. В частности она напомнила о случае осквернения на Украине памятника жертвам Холокоста в Николаевской области страны, добавив, что подобных случаев насчитываются тысячи.

О спецоперации

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

В мире,Санкции,Гражданская война,Планы НАТО,Эмманюэль Макрон,Мария Захарова,Владимир Путин,Минобороны России,МИД России,НАТО,ЕС,
626
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители