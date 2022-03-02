Макрон: из-за ситуации на Украине страдает французская экономика

Многие отрасли французской экономики страдают и будут страдать из-за конфликта на Украине. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, передает «РИА Новости».
«Наше сельское хозяйство, наша промышленность, многие сектора экономики страдают и будут страдать, либо потому что они зависят от первичного сырья, импортируемого из России или Украины, либо потому что они экспортируют в эти страны», — сказал Макрон в телевизионном обращении к гражданам Франции.
Стоит отметить, что республика поддержала ввод санкций против России, став одной из первых стран, которая ввела ограничительные меры.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.