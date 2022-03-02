Макрон: из-за ситуации на Украине страдает французская экономика

«Наше сельское хозяйство, наша промышленность, многие сектора экономики страдают и будут страдать, либо потому что они зависят от первичного сырья, импортируемого из России или Украины, либо потому что они экспортируют в эти страны», — сказал Макрон в телевизионном обращении к гражданам Франции.