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17 часов назад

Макрон признал потери в экономике Франции из-за ситуации на Украине

Елена Прошина

Многие отрасли французской экономики страдают и будут страдать из-за конфликта на Украине. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, передает «РИА Новости».

Макрон: из-за ситуации на Украине страдает французская экономика
Фото: ReutersReuters

«Наше сельское хозяйство, наша промышленность, многие сектора экономики страдают и будут страдать, либо потому что они зависят от первичного сырья, импортируемого из России или Украины, либо потому что они экспортируют в эти страны», — сказал Макрон в телевизионном обращении к гражданам Франции.

Стоит отметить, что республика поддержала ввод санкций против России, став одной из первых стран, которая ввела ограничительные меры.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.

В мире,Санкции,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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