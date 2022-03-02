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17 часов назад

Макрон созовет саммит ЕС из-за ситуации на Украине

Lenta.ruиещё 1

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телеобращения к нации заявил, что созовет 10-11 марта в Версале саммит Евросоюза (ЕС) из-за ситуации на Украине. Его слова в среду, 2 марта, приводит ТАСС.

Макрон созовет саммит ЕС из-за ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наша европейская оборона должна перейти на новый этап. Я соберу 10 и 11 марта в Версале глав государств и правительств ЕС на саммит с тем, чтобы принять решение по этим вопросам», — сказал французский лидер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев, ЛНР и ДНР обвинили друг друга в многочисленных нарушениях режима перемирия и обстрелах населенных пунктов. На фоне этого главы республик объявили об эвакуации мирного населения в Ростовскую область.

В мире,Саммит,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,ЕС,
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