Макрон созовет саммит ЕС из-за ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телеобращения к нации заявил, что созовет 10-11 марта в Версале саммит Евросоюза (ЕС) из-за ситуации на Украине. Его слова в среду, 2 марта, приводит ТАСС.

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«Наша европейская оборона должна перейти на новый этап. Я соберу 10 и 11 марта в Версале глав государств и правительств ЕС на саммит с тем, чтобы принять решение по этим вопросам», — сказал французский лидер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.