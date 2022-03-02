Чехия прекратила поставки пива в Россию

Крупнейшие производители пива в Чехии прекратили поставки своей продукции в Россию из-за начала ею военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Lidove noviny.
По данным агентства, поставки пива прекратили Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard. Также компании остановили прием заказов на поставку продукции в Россию. В будущем к бойкоту могут присоединиться другие чешские производители хмельного напитка.
Отмечается, что на Россию приходится 10% от общего объема экспортных поставок чешского пива.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. С тех пор западные страны пытаются оказать давление на Россию посредством различных экономических санкций. В частности, бойкот РФ уже объявили ряд автопроизводителей, Apple, Siemens, Deutsche Börse и другие.