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29 минут назад

Пивоварни Чехии прекратили поставки своей продукции в Россию

Елена Прошина

Крупнейшие производители пива в Чехии прекратили поставки своей продукции в Россию из-за начала ею военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Lidove noviny.

Чехия прекратила поставки пива в Россию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным агентства, поставки пива прекратили Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard. Также компании остановили прием заказов на поставку продукции в Россию. В будущем к бойкоту могут присоединиться другие чешские производители хмельного напитка.

Отмечается, что на Россию приходится 10% от общего объема экспортных поставок чешского пива.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. С тех пор западные страны пытаются оказать давление на Россию посредством различных экономических санкций. В частности, бойкот РФ уже объявили ряд автопроизводителей, Apple, Siemens, Deutsche Börse и другие.

В мире,Владимир Путин,Siemens,Apple,
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