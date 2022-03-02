В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
1 час назад

США изучают возможность исключения России из Совбеза ООН

ТАССиещё 1

Соединенные Штаты изучают перспективы исключения России из состава Совета Безопасности ООН, но понимают, что речь идет о чрезвычайно сложной процедуре, и пока не выработали решения относительно того, следует ли вообще пытаться двигаться по данному пути. Об этом сообщила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

США оценили возможность исключения России из Совбеза ООН
Фото: ReutersReuters

"Я слышала эти предложения. И, как мы говорили, мы рассматриваем все варианты действий. Насколько я понимаю, есть процедуры, позволяющие выводить кого-то из [состава] Совета Безопасности ООН. Однако это требует изменения Устава ООН", - сказала первый заместитель главы американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Речь идет о сложных вопросах. Однако я, разумеется, понимаю, что все хотят изучить все [потенциальные варианты действий], чтобы продемонстрировать [президенту России Владимиру] Путину, что он допустил грубый просчет, что весь мир един <...>", - отметила Шерман. Отвечая на дополнительный вопрос о том, следует ли, с точки зрения администрации США, поддерживать означенные предложения, дипломат заявила: "Мы изучаем все варианты действий. На данном этапе мы не приняли решение на этот счет".

В мире,Политика,Уэнди Шерман,Владимир Путин,Администрация США,Совбез ООН,Конгресс США,ООН,
164
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители