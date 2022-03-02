США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты вводят блокирующие санкции против оборонного сектора России . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

« Госдепартамент введет широкомасштабные санкции, нацеленные против оборонного сектора России, чтобы еще сильнее ограничить военную машину Путина . Это повлечет за собой значительные расходы для российских компаний, занимающихся разработкой и производства оружия», — отмечается в сообщении.

Также в документе указано, что санкции коснутся и Белоруссии, поскольку «она позволила Путину вторгнуться на Украину». Всего в список включили 22 российских оборонных предприятия, в том числе производящие боевые самолеты, машины пехоты и ракеты. Кроме того ограничения затронут организации, «поддерживающие вооруженные силы РФ и Белоруссии».