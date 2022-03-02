США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты вводят блокирующие санкции против оборонного сектора России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
«Госдепартамент введет широкомасштабные санкции, нацеленные против оборонного сектора России, чтобы еще сильнее ограничить военную машину Путина. Это повлечет за собой значительные расходы для российских компаний, занимающихся разработкой и производства оружия», — отмечается в сообщении.
Также в документе указано, что санкции коснутся и Белоруссии, поскольку «она позволила Путину вторгнуться на Украину». Всего в список включили 22 российских оборонных предприятия, в том числе производящие боевые самолеты, машины пехоты и ракеты. Кроме того ограничения затронут организации, «поддерживающие вооруженные силы РФ и Белоруссии».