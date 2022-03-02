Магазин в Южной Корее запретил вход для россиян

«С ума сойти. В чем виноваты гражданские? Особенно те, кто давно живет в Корее. Там что, на входе проверяют удостоверение личности? Хотя в Канныне немного русских, такое проявление национализма в общественном месте, это вообще законно?» – пишет пользователь с ником aigul.