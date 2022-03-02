Магазин в Южной Корее запретил вход для россиян

Один из сети круглосуточных магазинов 7-Eleven в Южной Корее заявил, что отказывается обслуживать россиян, высказав поддержку Украине, решение вызвало возмущение в соцсетях.
Один из пользователей платформы блогов Cafe южнокорейского портала Naver загрузил пост, рассказывающий о магазине сети 7-Eleven в городе Каннын. Туда якобы перестали пускать россиян из-за спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».
Автор поста опубликовал фото, на котором видна стеклянная дверь магазина, а на ней объявление на английском языке: «Я поддерживаю Украину. Россиянам вход воспрещен».
«Не уверен, сколько россиян в Канныне... Я сходил проверить, правда ли это, и вот. Дрожь берет», – написал автор.
Автор на месте действительно увидел объявления. В комментариях подписчики выразили шок и разочарование таким шагом владельца магазина. Отмечается, что относится ко всем русским сейчас «неправильно».
«С ума сойти. В чем виноваты гражданские? Особенно те, кто давно живет в Корее. Там что, на входе проверяют удостоверение личности? Хотя в Канныне немного русских, такое проявление национализма в общественном месте, это вообще законно?» – пишет пользователь с ником aigul.