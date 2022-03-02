США отвергли требования России по НАТО и Украине

"Мы, разумеется, не собирались с этим соглашаться, - сказала про идеи России американский дипломат. - А также [с требованием того, чтобы] Украина не была способна вступить в НАТО, если НАТО решит, что она могла бы [сделать это]". "Мы не могли согласиться с этими вещами", - повторила Шерман.