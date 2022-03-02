США отвергли требования России по НАТО и Украине

Соединенные Штаты отвергают требования России в сфере безопасности, касающиеся НАТО и Украины. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
"Считаю, что он предоставил России "съезд" в связи с ее смехотворными требованиями - возвращения НАТО к 1997 году, так что текущие члены [альянса] должны были бы покинуть [его ряды]", - утверждала первый заместитель главы американского внешнеполитического ведомства, комментируя переданный ранее Вашингтоном Москве ответ на ее предложения по обеспечению безопасности в Евроатлантике.
Шерман выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
"Мы, разумеется, не собирались с этим соглашаться, - сказала про идеи России американский дипломат. - А также [с требованием того, чтобы] Украина не была способна вступить в НАТО, если НАТО решит, что она могла бы [сделать это]". "Мы не могли согласиться с этими вещами", - повторила Шерман.