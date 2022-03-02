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19 часов назад

Чехия ввела режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины

Lenta.ru

Правительство Чехии вводит в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва беженцев с Украины. Он вступит в силу в пятницу, 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиала.

Чехия ввела режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины
Фото: Bernadett Szabo / ReutersBernadett Szabo / Reuters

«Режим ЧС мы вводим с пятницы по чисто техническим причинам, чтобы мы могли обеспечить прием беженцев с Украины. Он никак не коснется чешских граждан. Мы вводим режим ЧС для беженцев с Украины и для тех, кто задействован в оказании им помощи», — заявил Фиала по итогам заседания кабинета министров.

По данным властей, в Чехии на данный момент находятся 20-30 тысяч украинских беженцев. При этом ежедневно в страну прибывает около пяти тысяч украинцев.

Ранее ООН назвала число украинских граждан, покинувших страну с началом специальной операции РФ на Украине. По данным Управления Верховного комиссара по делам беженцев, Украину покинули 836 тысяч человек. Известно, что около 450 тысяч из них направились в Польшу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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