Чехия ввела режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины

Правительство Чехии вводит в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва беженцев с Украины. Он вступит в силу в пятницу, 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиала.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Bernadett Szabo / Reuters

«Режим ЧС мы вводим с пятницы по чисто техническим причинам, чтобы мы могли обеспечить прием беженцев с Украины. Он никак не коснется чешских граждан. Мы вводим режим ЧС для беженцев с Украины и для тех, кто задействован в оказании им помощи», — заявил Фиала по итогам заседания кабинета министров.

По данным властей, в Чехии на данный момент находятся 20-30 тысяч украинских беженцев. При этом ежедневно в страну прибывает около пяти тысяч украинцев.

Ранее ООН назвала число украинских граждан, покинувших страну с началом специальной операции РФ на Украине. По данным Управления Верховного комиссара по делам беженцев, Украину покинули 836 тысяч человек. Известно, что около 450 тысяч из них направились в Польшу.