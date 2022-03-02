В ООН приняли резолюцию по действиям России на Украине

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска, передает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

За резолюцию проголосовало 141 государство, 35 стран воздержались, пять выступили против.

Против резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Эритрея.

Авторы резолюции, среди которых Украина, США, Великобритания, Франция и Япония, осуждают решение России о специальной военной операции на Украине, а также заявление руководства РФ о намерении «повысить готовность своих ядерных сил». В тексте содержится требование к России немедленно прекратить применение силы на Украине и воздержаться от угроз другим странам ООН, а также немедленно вывести войска с территории Украины в рамках международно признанных границ.

Авторы также требуют отказаться от признания легитимности ДНР и ЛНР и вернуться к соблюдению минских соглашений. Документ призывает к «немедленному мирному разрешению конфликта между РФ и Украиной посредством политического диалога, переговоров».