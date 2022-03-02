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19 часов назад

В ООН приняли резолюцию по действиям России на Украине

Вероника Полынина

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска, передает РИА «Новости».

В ООН приняли резолюцию по действиям России на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За резолюцию проголосовало 141 государство, 35 стран воздержались, пять выступили против.

Против резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Эритрея.

Авторы резолюции, среди которых Украина, США, Великобритания, Франция и Япония, осуждают решение России о специальной военной операции на Украине, а также заявление руководства РФ о намерении «повысить готовность своих ядерных сил». В тексте содержится требование к России немедленно прекратить применение силы на Украине и воздержаться от угроз другим странам ООН, а также немедленно вывести войска с территории Украины в рамках международно признанных границ.

Авторы также требуют отказаться от признания легитимности ДНР и ЛНР и вернуться к соблюдению минских соглашений. Документ призывает к «немедленному мирному разрешению конфликта между РФ и Украиной посредством политического диалога, переговоров».

Резолюции Генассамблеи ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства, их назначение – прерогатива Совета безопасности ООН.

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