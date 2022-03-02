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20 часов назад

Раскрыто новое место российско-украинских переговоров

Lenta.ru

Раскрыто место нового раунда российско-украинских переговоров, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

Раскрыто новое место российско-украинских переговоров
Фото: МИД БеларусиМИД Беларуси

Встреча состоится в «Домике охотника» в Беловежской пуще. Фотографии оттуда опубликовал белорусский МИД.

Ранее стало известно, что украинская делегация прибудет на переговоры с Россией 3 марта. О том, что встреча, которая должна была состояться 2 марта, переносится, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля на берегу реки Припять в засекреченной локации под кодовым названием «Домик рыбака». Встреча продлилась пять часов. После этого в Киеве заявили, что стороны определили приоритетные темы, по которым наметили некоторые решения.

В мире,Владимир Мединский,
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