Раскрыто новое место российско-украинских переговоров

Ранее стало известно , что украинская делегация прибудет на переговоры с Россией 3 марта. О том, что встреча, которая должна была состояться 2 марта, переносится, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский .

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля на берегу реки Припять в засекреченной локации под кодовым названием «Домик рыбака». Встреча продлилась пять часов. После этого в Киеве заявили, что стороны определили приоритетные темы, по которым наметили некоторые решения.