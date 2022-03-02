В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
20 часов назад

Парламент Армении изберет нового президента

Газета.Ruиещё 1

В парламенте Армении проводится процедура избрания президента страны. Кандидат на этот пост всего один - член команды премьер-министра Никола Пашиняна, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян. Он оказался единственным претендентом на пост президента, поскольку оппозиционные парламентские блоки "Армения" и "Честь имею" ранее заявили, что не собираются выдвигать своих кандидатов и в сложившейся ситуации считают "неприемлемым и неправильным даже косвенное участие и легитимацию этих выборов". Как предполагает конституции Армении, для избрания президентом Хачатуряну нужно набрать не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов парламента. В законодательном органе страны, который состоит из 107 депутатов, у партии Пашиняна "Гражданский договор" - 71 мандат. Таким образом существует вероятность, что исход выборов будет решен во втором туре, в ходе которого кандидату для победы достаточно получить не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов. На этом посту Хачатурян сменит Армена Саркисяна, который был президентом Армении с 2018 года. О своей отставке он объявил 23 января 2022 года, объяснив свое решение тем, что у президента нет необходимых инструментов влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента Ален Симонян. "Кандидатура Хачатуряна выгодна для Пашиняна, у которого были некоторые конфликты с прежним президентом", сказал "Газете.Ru" заведующий Сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Он обратил внимание, что уровень поддержки премьера за последние три года сильно упал, а поражение Армении в конфликте в Нагорном Карабахе раскололо общество и еще больше пошатнуло рейтинги главы правительства. "С учетом этих факторов критика со стороны президента Пашиняну была очень некстати", - отметил эксперт. Уход Саркисяна, по его словам, был прогнозируем, просто было непонятно, когда он уйдет. Эксперт охарактеризовал его как "человека из прошлого", потому что его приход был связан с переговорами и политическими играми в Армении времен президентства Сержа Саргсяна. К тому же он не смог полностью интегрироваться в новые политические и военно-политические реалии. "Фигура президента и его статус сильно изменились, его полномочия были сильно урезаны в результате конституционной реформы в Армении. Это позволило передать все полномочия в руки премьер-министра. Пашиняну и его ближайшему окружению на посту президента нужен был человек, разделяющий их взгляды и который готов влиться в их команду и поддержать тот политический курс, который реализует Пашинян. Это чисто техническое назначение, оно будет означать усиление бюрократических позиций команды Пашиняна", - объяснил эксперт "Газете.Ru". В связи с этим и кардинальных изменений во внешнеполитическом курсе Армении ожидать, по словам Вадима Муханова, не приходится. Президентство Хачатуряна не окажет никакого влияния на отношения ни с Россией, ни с любым другим государством, поскольку у президента Армении по конституции полномочия исключительно представительские, обратил внимание директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. "Должность президента в Армении - это примерно аналог должности президента в Германии. Поэтому влиять на какие-то внешнеполитические решения он не может. Что касается его личности, он выходец из лагеря правящей элиты и в этом смысле никаких особых расхождений у него с ними быть не должно", - объяснил он "Газете.Ru".

Парламент Армении изберет нового президента
Фото: Armenian Public TV/YouTubeArmenian Public TV/YouTube
Последние новости
В мире,Александр Искандарян,Армен Саркисян,Серж Саргсян,ИМЭМО РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители