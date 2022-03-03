Власти Грузии подписали заявку на вступление в ЕС

«Хороший полицейский — это [президент] Саломе Зурабишвили, которая ездит по Европе и говорит, что Грузия поддерживает Украину как может. Плохой полицейский — это наш премьер [Ираклий Гарибашвили], который заявляет, что Грузия не присоединится к санкциям против России, потому что не видит в этом смысла», — заявил эксперт.