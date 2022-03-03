Власти Грузии подписали заявку на вступление в ЕС

Грузии при нынешних властях рассчитывать на членство в Европейском союзе (ЕС) не стоит. Так в беседе с «Известиями» шансы страны на вступление в Евросоюз оценил эксперт Georgian Strategic Analysis Center, политолог Гела Васадзе.
Собеседник издания добавил, что сейчас в стране наблюдают за «игрой» бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, который «решил назначить хорошего и плохого полицейских».
«Хороший полицейский — это [президент] Саломе Зурабишвили, которая ездит по Европе и говорит, что Грузия поддерживает Украину как может. Плохой полицейский — это наш премьер [Ираклий Гарибашвили], который заявляет, что Грузия не присоединится к санкциям против России, потому что не видит в этом смысла», — заявил эксперт.
Васадзе также высказал мнение о том, что при текущей власти ЕС не захочет видеть Тбилиси в своих рядах.
Ранее премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия подала заявку на вступление в Европейский союз. Уточнялось, что решение о подаче заявки на предоставление статуса кандидата в члены ЕС было принято правящей партией «Грузинская мечта» после консультаций с правительством.