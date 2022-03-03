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1 час назад

В Грузии оценили шансы вступления в ЕС

Lenta.ruLenta.ruиещё 11

Грузии при нынешних властях рассчитывать на членство в Европейском союзе (ЕС) не стоит. Так в беседе с «Известиями» шансы страны на вступление в Евросоюз оценил эксперт Georgian Strategic Analysis Center, политолог Гела Васадзе.

Власти Грузии подписали заявку на вступление в ЕС
Фото: EPAEPA

Собеседник издания добавил, что сейчас в стране наблюдают за «игрой» бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, который «решил назначить хорошего и плохого полицейских».

«Хороший полицейский — это [президент] Саломе Зурабишвили, которая ездит по Европе и говорит, что Грузия поддерживает Украину как может. Плохой полицейский — это наш премьер [Ираклий Гарибашвили], который заявляет, что Грузия не присоединится к санкциям против России, потому что не видит в этом смысла», — заявил эксперт.

Васадзе также высказал мнение о том, что при текущей власти ЕС не захочет видеть Тбилиси в своих рядах.

Ранее премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия подала заявку на вступление в Европейский союз. Уточнялось, что решение о подаче заявки на предоставление статуса кандидата в члены ЕС было принято правящей партией «Грузинская мечта» после консультаций с правительством.

В мире,Гела Васадзе,Ираклий Гарибашвили,Саломе Зурабишвили,Бидзина Иванишвили,ЕС,
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