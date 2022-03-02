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20 часов назад

Минобороны РФ: жители могут покинуть Киев, Мариуполь и Харьков по коридорам безопасности

ТАССиещё 4

Военные организовали коридоры безопасности для мирных жителей, которые желают покинуть Киев, Мариуполь и Харьков. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду.

Минобороны РФ: жители могут покинуть Киев, Мариуполь и Харьков по коридорам безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь - Широкино. Все это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают", - подчеркнул Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, на юго-западе Харькова в направлении на Люботин есть коридор безопасности.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

В мире,Безопасность,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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