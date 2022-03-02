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20 часов назад

Минобороны готово эвакуировать из Харькова индийских студентов

Российская Газетаиещё 1

"По имеющимся у нас данным, в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны готово эвакуировать из Харькова индийских студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, индийский студентов, по сути дела, удерживают в качестве заложников. Коридор для выхода из Харькова украинцы им вроде бы предоставляют. Но предлагают покинуть страну через украинско-польскую границу. То есть ехать через территорию, где ведутся активные боевые действия.

"Вооруженные силы готовы принять все необходимые меры в целях безопасной эвакуации граждан Индии", - заявил Конашенков. Он сказал, что отправить их домой с территории России Минобороны РФ может на своих военно-транспортных самолетах. Или задействовать для этого самолеты Индии - именно так, по словам Конашенкова, предложила сделать индийская сторона.

В мире,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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