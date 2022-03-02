Минобороны готово эвакуировать из Харькова индийских студентов

"Вооруженные силы готовы принять все необходимые меры в целях безопасной эвакуации граждан Индии", - заявил Конашенков. Он сказал, что отправить их домой с территории России Минобороны РФ может на своих военно-транспортных самолетах. Или задействовать для этого самолеты Индии - именно так, по словам Конашенкова, предложила сделать индийская сторона.